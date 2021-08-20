تاجوراء.. تحذيرات من السباحة بعد وفاة شخصين غرقًا

حذر مكتب الإنقاذ البحري بتاجوراء، على صفحته الرسمية، من السباحة بشاطئ المدينة، مرجعًا السبب إلى وجود دوامات وتيارات بحرية .

وبحسب النشرة البحرية للمكتب؛ فإن سرعة الرياح تتراوح ما بين 5 إلى 15، بينما ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 إلى 1 متر.

تحذيرات المكتب؛ جاءت بعد انتشال شخصيْن، أحدهما من صرمان والآخر من أبوسليم، غرقا في البحر يوم الخميس الماضي، إضافة إلى إنقاذ ثلاثة آخرين.

يُشار إلى أن سواحل ليبيا شهدت حالات غرق عدة، فقد على إثرها الكثير من المواطنين حياتهم مع عدم وجود حصيلة رسمية من الجهات المختصة تبيّن عدد الغرقى.

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