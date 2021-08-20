البيوضي: حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها شعبيًا وقد يكون هناك خارطة طريق جديدة في نوفمبر المقبل

كشف الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، أنه يمكن أن يكون هناك خارطة طريق جديدة في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المُقبل، لمرحلة ما بعد 24 ديسمبر، في حال فشل التوصل للانتخابات.
وأوضح البيوضي في تصريحات متلفزة، أن سيناريو الحرب موجود، ولا يمكن الجزم بعدم حدوثها، مؤكدًا أن هناك مفاوضات جانبية تتم بين الأطراف الليبية، وبوساطة دولية بموجبها يتم تلافي أزمة انتهاء شرعية حكومة الوحدة المؤقتة محليًا ودوليًا بعد 24 ديسمبر.
ولفت إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة فقدت شرعيتها شعبيًا، وبات الأمر مرتبطًا بقدرتها على الوصول إلى يوم 24 ديسمبر المُقبل، منوهًا إلى أنه يوجد سيناريوهات عديدة في حال فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى قاعدة دستورية.
وأكد أنه بانقضاء منتصف سبتمبر من دون التوصل إلى قاعدة دستورية فستتحول حكومة الوحدة المؤقتة في مطلع أكتوبر إلى حكومة تصريف أعمال، مشيرا إلى أنه بانقضاء أكتوبر ومطلع نوفمبر، سيكون هناك خارطة طريق جديدة واضحة لمرحلة ما بعد 24 ديسمبر.
وأتم بقوله: “مما سبق لا يعني أن فرص إجراءات الانتخابات في موعدها قد انتهت، ولكن هذا السيناريو لتفكيك مخاطر اندلاع الحرب، وحتى الآن فإن الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها”.
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