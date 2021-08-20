البيوضي: حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها شعبيًا وقد يكون هناك خارطة طريق جديدة في نوفمبر المقبل

كشف الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، أنه ‏يمكن أن يكون هناك خارطة طريق جديدة في نهاية أكتوبر أو بداية ‏نوفمبر المُقبل، لمرحلة ما بعد 24 ديسمبر، في حال فشل التوصل ‏للانتخابات.‏

وأوضح البيوضي في تصريحات متلفزة، أن سيناريو ‏الحرب موجود، ولا يمكن الجزم بعدم حدوثها، مؤكدًا أن هناك ‏مفاوضات جانبية تتم بين الأطراف الليبية، وبوساطة دولية ‏بموجبها يتم تلافي أزمة انتهاء شرعية حكومة الوحدة المؤقتة ‏محليًا ودوليًا بعد 24 ديسمبر.‏

ولفت إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة فقدت شرعيتها شعبيًا، وبات ‏الأمر مرتبطًا بقدرتها على الوصول إلى يوم 24 ديسمبر المُقبل، ‏منوهًا إلى أنه يوجد سيناريوهات عديدة في حال فشل ملتقى الحوار ‏السياسي في التوصل إلى قاعدة دستورية.‏

وأكد أنه بانقضاء منتصف سبتمبر من دون التوصل إلى قاعدة ‏دستورية فستتحول حكومة الوحدة المؤقتة في مطلع أكتوبر إلى ‏حكومة تصريف أعمال، مشيرا إلى أنه بانقضاء أكتوبر ومطلع ‏نوفمبر، سيكون هناك خارطة طريق جديدة واضحة لمرحلة ما بعد ‏‏24 ديسمبر.‏

وأتم بقوله: “مما سبق لا يعني أن فرص إجراءات الانتخابات في ‏موعدها قد انتهت، ولكن هذا السيناريو لتفكيك مخاطر اندلاع ‏الحرب، وحتى الآن فإن الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في ‏موعدها”.‏

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