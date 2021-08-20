الدبيبة: هناك مشكلة في تحصيل رسوم وجبايات المياه من ‏المواطنين

كشف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن إجراءات مرتقبة لضمان أمن جميع مؤسسات النهر ‏الصناعي، لافتًا إلى أنه أنه يدرك أن هناك مشكلتين ‏أساسيتين، في النهر الصناعي، وهما أمن وتوصيل الخط، والذي ‏حدث فيه حوادث عديدة والذي عطل خط المياه بصورة كبيرة.‏

وقال الدبيبة خلال لقائه عضو اللجنة الإدارية في جهاز مشروع ‏النهر الصناعي، أحمد الذيب: “نريد أن نعلم لماذا لا تصل المياه إلى أماكن أخرى؟ ‏مثلاً المياه لا تصل إلى بنغازي؟ لماذا لا يتم استخدام خزانات لهذا ‏الأمر؟، حتى لو حدثت مشاكل يكون هناك أسبوع تتحمل فيه تلك ‏المدن الكبيرة انقطاع المياه لأي سبب”.‏

وأضاف: “الأمور التقنية لا ندري فيها ويمكن أن تقدموا ‏مقترحاتكم بها وسندرسها بكل تفصيل، مع الوزير المختص، وعدم ‏الانسياق وراء البحوث الزائفة حول الآبار”.‏

واستمر: “أعتقد أن دخولكم ورغبتكم في أن تقدموا أفكار ‏جديدة أمر ينبغي تقديره وسيتم التعامل معه، وسنوفر لكم موازنة ‏لدعم تلك البنية التحتية الموجودة لأنها استثمار للبلاد وسنعاقب ‏من يحاول العرقلة لتلك المسيرة”.‏

واستدرك: “لن نعود لتلك الملفات القديمة التي يغلق فيها ‏البعض آبار المياه أو آبار النفط، لأن هذا قوت ومياه الشعب، ‏وأخلاقيا ودينيا وإنسانيا الفكرة غير مقبولة بالمرة”.‏

وأسهب: “هناك مشكلة في تحصيل رسوم وجبايات المياه من ‏المواطنين، ونعلم أنها جبايات غير مدروسة، لأنه مثلا أنا لا يأتيني ‏فواتير مياه على الإطلاق وهو ما جعلني أبعث بأولادي ليسألوا لماذا ‏لا تأتيني تلك الفواتير وأنا في رأيي أن نعفي الناس كلها من تلك ‏الجبايات”.‏

وأتم قائلا “بالنسبة لأجهزة الاستمطار وما إلى ذلك من أمور، التي ‏يزعم البعض في القطاع الخاص بترويجها، هذه أجهزة استهلاكية ‏ينصبوا بها على الناس لن نمنحهم حتى قرش واحد”.‏

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