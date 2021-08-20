الدبيبة: هناك مشكلة في تحصيل رسوم وجبايات المياه من ‏المواطنين

كشف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن إجراءات مرتقبة لضمان أمن جميع مؤسسات النهر الصناعي، لافتًا إلى أنه أنه يدرك أن هناك مشكلتين أساسيتين، في النهر الصناعي، وهما أمن وتوصيل الخط، والذي حدث فيه حوادث عديدة والذي عطل خط المياه بصورة كبيرة.
وقال الدبيبة خلال لقائه عضو اللجنة الإدارية في جهاز مشروع النهر الصناعي، أحمد الذيب: “نريد أن نعلم لماذا لا تصل المياه إلى أماكن أخرى؟ مثلاً المياه لا تصل إلى بنغازي؟ لماذا لا يتم استخدام خزانات لهذا الأمر؟، حتى لو حدثت مشاكل يكون هناك أسبوع تتحمل فيه تلك المدن الكبيرة انقطاع المياه لأي سبب”.
وأضاف: “الأمور التقنية لا ندري فيها ويمكن أن تقدموا مقترحاتكم بها وسندرسها بكل تفصيل، مع الوزير المختص، وعدم الانسياق وراء البحوث الزائفة حول الآبار”.
واستمر: “أعتقد أن دخولكم ورغبتكم في أن تقدموا أفكار جديدة أمر ينبغي تقديره وسيتم التعامل معه، وسنوفر لكم موازنة لدعم تلك البنية التحتية الموجودة لأنها استثمار للبلاد وسنعاقب من يحاول العرقلة لتلك المسيرة”.
واستدرك: “لن نعود لتلك الملفات القديمة التي يغلق فيها البعض آبار المياه أو آبار النفط، لأن هذا قوت ومياه الشعب، وأخلاقيا ودينيا وإنسانيا الفكرة غير مقبولة بالمرة”.
وأسهب: “هناك مشكلة في تحصيل رسوم وجبايات المياه من المواطنين، ونعلم أنها جبايات غير مدروسة، لأنه مثلا أنا لا يأتيني فواتير مياه على الإطلاق وهو ما جعلني أبعث بأولادي ليسألوا لماذا لا تأتيني تلك الفواتير وأنا في رأيي أن نعفي الناس كلها من تلك الجبايات”.
وأتم قائلا “بالنسبة لأجهزة الاستمطار وما إلى ذلك من أمور، التي يزعم البعض في القطاع الخاص بترويجها، هذه أجهزة استهلاكية ينصبوا بها على الناس لن نمنحهم حتى قرش واحد”.
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