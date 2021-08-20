هيئة الإغاثة توزع مساعدات “مفوضية اللاجئين” على نازحي تاورغاء

في اطار اتفاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، باشرت فرق العمليات بتوزيع المستلزمات الخاصة بالنظافة الشخصية المتمثلة في طرود العناية الشخصية للرجال والنساء والتي تستهدف عدد الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون أسرة من أهالي مدينة تاورغاء النازحين ببنغازي.

وبحسب بيان، أوضح مدير إدارة العمليات بالهيئة والبرامج ان هذه المساعدات تعطي بشكل دوري بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسيستمر التوزيع بشكل يومي حتي يتم استهداف كل المدرجين بمنظومة النازحين من سكان تاورغاء.