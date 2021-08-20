النهر الصناعي: نعاني من فراغ أمني منذ 2012‏ ولا نأخذ أي ميزانيات

أفاد عضو اللجنة الإدارية في جهاز مشروع النهر الصناعي، أحمد الذيب، بأن النهر الصناعي يعاني من الفراغ والتدهور الأمني الكبير، منذ عام 2012.
وقال الذيب خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن هذه ليست الحادثة الأولى، التي يتعرض لها المشروع، ولا تلك أول مرة في اقتحامات المواقع، ولا أول مرة تحدث تفجيرات في الخطوط الخاصة بالمياه.
وأتبع بقوله “نحن نعلم أن الأجهزة الأمنية تتحرك في ظروف صعبة جدا لتأمين أماكن خطوط المياه، لكننا نواجه ظروفا صعبة، فمثلا عميد بلدية الشويرف بعثنا بحقه رسالة إلى النائب العام، لأنه كان سبب في اقتحام بعض المواقع وإغلاق المياه في 2019”.
وواصل: “نحن كجهاز رغم المسار الممتد وطول تلك المسافة، ندرك صعوبة عملية التأمين، لكن نظرًا لهلع المواطنين بتلك الخدمة الحساسة، ويجب أن تصل هذه الخدمة إلى المواطنين في البيوت”.
وكشف الذيب أنهم أجروا حملة تفتيش، قائلاً: “وجدنا الكثير من الوصلات غير القانونية التي تخرج من كل مكان على طول الساحل الغربي ولو كان هناك مائة خط لن تكفي تلك الوصلات غير القانونية كلها، التي تغذي مواطنين ومزارع وتعديات غير طبيعية”.
واشتكى من أن النهر الصناعي، لا يأخذ أي ميزانيات، والقانون المعطل بالمشروع منذ عام 2012، ولم يكن هناك أي تعاون منذ أول يوم، مستدركًا: “نحن في النهر الصناعي لا نطلب شيء إلا المحافظة على ما هو موجود والتأمين الشامل لنا والمحافظة على البنية التحتية الخاصة بنا”.
وروى الذيب كيف أنه في 2015 وهو عائد من عمله وجد من خرجوا عليه بسطو مسلح، قائلاً: “جلست في المنزل للعلاج قرابة الـ7 أشهر”، مختتمًا: “موضوع الاختفاء القسري لعناصر تابعة لنا والتهجم على المراكز التابعة لنا والعناصر العاملين لدينا، هذا موضوع لا ينبغي الصمت تجاهه لأنه موضوع أمن البلاد، كما أنه لا ينبغي التنسيق مع الجهات الأمنية فيها”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك