النهر الصناعي: نعاني من فراغ أمني منذ 2012‏ ولا نأخذ أي ميزانيات

أفاد عضو اللجنة الإدارية في جهاز مشروع النهر الصناعي، أحمد ‏الذيب، بأن النهر الصناعي يعاني من الفراغ والتدهور الأمني الكبير، ‏منذ عام 2012.‏

وقال الذيب خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد ‏الحميد الدبيبة، إن هذه ليست الحادثة الأولى، التي يتعرض لها ‏المشروع، ولا تلك أول مرة في اقتحامات المواقع، ولا أول مرة ‏تحدث تفجيرات في الخطوط الخاصة بالمياه.‏

وأتبع بقوله “نحن نعلم أن الأجهزة الأمنية تتحرك في ظروف صعبة ‏جدا لتأمين أماكن خطوط المياه، لكننا نواجه ظروفا صعبة، فمثلا ‏عميد بلدية الشويرف بعثنا بحقه رسالة إلى النائب العام، لأنه كان ‏سبب في اقتحام بعض المواقع وإغلاق المياه في 2019”.‏

وواصل: “نحن كجهاز رغم المسار الممتد وطول تلك المسافة، ‏ندرك صعوبة عملية التأمين، لكن نظرًا لهلع المواطنين بتلك ‏الخدمة الحساسة، ويجب أن تصل هذه الخدمة إلى المواطنين في ‏البيوت”.‏

وكشف الذيب أنهم أجروا حملة تفتيش، قائلاً: “وجدنا الكثير من ‏الوصلات غير القانونية التي تخرج من كل مكان على طول الساحل ‏الغربي ولو كان هناك مائة خط لن تكفي تلك الوصلات غير ‏القانونية كلها، التي تغذي مواطنين ومزارع وتعديات غير طبيعية”.‏

واشتكى من أن النهر الصناعي، لا يأخذ أي ميزانيات، والقانون ‏المعطل بالمشروع منذ عام 2012، ولم يكن هناك أي تعاون ‏منذ أول يوم، مستدركًا: “نحن في النهر الصناعي لا نطلب شيء إلا ‏المحافظة على ما هو موجود والتأمين الشامل لنا والمحافظة على ‏البنية التحتية الخاصة بنا”.‏

وروى الذيب كيف أنه في 2015 وهو عائد من عمله وجد من ‏خرجوا عليه بسطو مسلح، قائلاً: “جلست في المنزل للعلاج قرابة الـ7 ‏أشهر”، مختتمًا: “موضوع الاختفاء القسري لعناصر تابعة لنا والتهجم ‏على المراكز التابعة لنا والعناصر العاملين لدينا، هذا موضوع لا ‏ينبغي الصمت تجاهه لأنه موضوع أمن البلاد، كما أنه لا ينبغي ‏التنسيق مع الجهات الأمنية فيها”.‏

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