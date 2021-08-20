المنفي ونورلاند يدعوان للابتعاد عن التصعيد ودعم الانتخابات المقبلة

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الخميس.

السفارة الأمريكية، على موقعها الرسمي على تويتر؛ قالت إن المكالمة الهاتفية أكدت التزام الطرفين بإجراء انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد؛ لتلبية توّقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة, موحدة و ديمقراطية.

وشدد الطرفان على دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيدٌ قد يقوّض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.

يُذكر أن نورلاند قد أجرى سلسلة زياراتٍ دوليةٍ، شملت “القاهرة وأنقرة والرباط”، في إطار مسعى الولايات المتحدة لإنجاح خارطة الطريق، ودعم الانتخابات المقبلة أواخر العام الجاري.

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