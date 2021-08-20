الحويج والغويل يبحثان دور الصناديق السيادية

بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقد أمس الخميس، اجتماعا ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، لبحث سبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الصناديق السيادية وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل وتوفير استثمارات متنوعة في قطاعات عدة الأمر الذي يُجنب الدولة الاعتماد المطلق على النفط والغاز.

وفي السياق ذاتهِ أعرب الوزيران عن تطلعاتهما لتوحيد الرؤية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والتعاون المشترك بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والتجارة وذلك في إطار المهام المشتركة بينهما.

وخلال الاجتماع تم بحث دور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية ويأتي ذلك تأكيداً لاهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتنمية الاقتصاد الوطني وسد بعض الفجوات التي تركها نشاط المصارف التقليدية.