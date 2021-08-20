«أبو عميد»: ستسقط حكومة الوحدة الوطنية في حال عدم إجراء الانتخابات

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية مبروك أبو عميد، إن اتفاق جنيف ذهب أدراج الرياح، ومؤشرات العودة للمربع الأول أمر قريب الاحتمال، حيث الواقع يقول “إن المشهد الليبي الآن يعيش معركة إعادة رسم خارطة جديدة”.

وأضاف مبروك أبو عميد، في تصريحات صحفية:” في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها ستسقط حكومة الوحدة الوطنية وفق الاتفاق السياسي، وهنا سيحدث فراغ ويمكن أن تشكل حكومة جديدة موازية وفق تحالفات جديدة أو سيذهب أطراف النزاع لحوار سياسي جديد”.

ولفت إلى أن ما حدث في تونس وما حدث في أفغانستان وإعادة تموضع قوات الدول العظمى الذي ينبئ بشيء ما قد يحدث ربما يدفع للوصول إلى اتفاقات بين روسيا وحلفائها وأمريكا وحلفائها وستكون ليبيا ليست بعيدة عن هذه الأحداث وسندخل في فصل جديد.