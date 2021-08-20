الحرس البلدي يقفل بالشمع مخابز ومحال تجارية في بنغازي

أقفل الحرس البلدي بنغازي مخابز، ومحال تجارية بالشمع الأحمر في بنغازي ، وأنذر عددا من المحال الأخرى بالقفل.

وأوضح الرائد فرج الدرسي سبب الإقفال عدم توفر شهادات صحية للعمال، وعدم الاهتمام بالنظافة العامه المخابز والعماله الشخصية، واستعمال معدات متهالكة، وعدم الاهتمام بنظافة خزانات المياه، ومصادر أواني غير صالحة للاستعمال.

اشار إلى أن الحرس البلدي بنغازي بالتعاون مع الغرفة الأمنية بنغازي الكبري ولجنة ضبط الشارع العام قد أقفلت هذا الاسبوع عددا من محال التجارية والصناعية بالشمع الأحمر وإحالتها للتحقيق لعدم توفر الشروط القانونية وصحية بها.