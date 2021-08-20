ليبيا الان

إيفاد عناصر أمنية لأوكرانيا لتدريبها على حماية المقرات الدبلوماسية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوفدت وزارة الداخلية 15 عنصرًا من ضباط وضباط صف لدولة أوكرانيا، في دورة تدريبية؛ وذلك لرفع كفاءة منتسبي الإدارة في مجال حماية مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية، وحماية الوفود والشخصيات .

واختتمت، الخميس الماضي، الدورة التدريبية التي تُشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستهدف فيها عددٌ من أعضاء الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

واختتمت في العاصمة الأوكرانية كييف، بداية الشهر الجاري، الدورة التدريبية الأولى لحماية البعثات الدبلوماسية في مجال خطر المتفجرات والألغام وتفعيل البوابات وحماية الشخصيات، إلى جانب حماية مباني السفارات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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