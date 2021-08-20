إيفاد عناصر أمنية لأوكرانيا لتدريبها على حماية المقرات الدبلوماسية

أوفدت وزارة الداخلية 15 عنصرًا من ضباط وضباط صف لدولة أوكرانيا، في دورة تدريبية؛ وذلك لرفع كفاءة منتسبي الإدارة في مجال حماية مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية، وحماية الوفود والشخصيات .

واختتمت، الخميس الماضي، الدورة التدريبية التي تُشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستهدف فيها عددٌ من أعضاء الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

واختتمت في العاصمة الأوكرانية كييف، بداية الشهر الجاري، الدورة التدريبية الأولى لحماية البعثات الدبلوماسية في مجال خطر المتفجرات والألغام وتفعيل البوابات وحماية الشخصيات، إلى جانب حماية مباني السفارات.

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