في العدد 300 من «الوسط»: البرلمان يلوح بإطاحة الحكومة.. و«كورونا» مستقرة

صدر اليوم الخميس العدد رقم 300 من جريدة «الوسط»، وفيه موضوعات متميزة، منها القصة الرئيسية في الصفحة الأولى بعنوان «حرب بيانات تُفجرها رسائل 5+5 المسربة»، وترصد كيف ألقت السياسة بظلها على المسار العسكري، مع استمرار إشكالية الاختصاصات داخل المؤسسات في ليبيا.

ونقرأ في الصفحة الثالثة، حوارًا أجرته «الوسط» مع الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال فيه إن «انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها، وإن البرلمان سيتدخل حال فشل إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل».

جدل الاختصاصات داخل اللجنة العسكرية المشتركة

ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير مجمع يرصد تداعيات بيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تطالب فيه كلا من المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد جميع الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم مع كل الدول، وجاء بعنوان «جدل الاختصاصات يطال لجنة 5+5 بعد دخولها ساحة السياسة».

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ونقرأ في الصفحة الخامسة تقريرًا مجمعًا، يرصد تطورات الوضع الفعلي لفيروس كورونا داخل ليبيا، وقد جاء بعنوان رئيسي «إصابات كورونا مستقرة.. وعدد المطعمين يقترب من المليون».

وتحت عنوان «6 سنوات من السجن تقيد حركة رياضيين ليبيين في إيطاليا»، ضمت الصفحة الخامسة تقريرًا عن اللاعبين الليبيين الأربعة الذين تم سجنهم في إيطاليا، بعد أن خاضوا مغامرة الموت في القوارب في طريق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

زلزال أفغانستان

ونطالع في الصفحة السادسة الموضوع الرئيسي بعنوان «زلزال أفغانستان يهز العالم»، ويرصد لحظات سقوط العاصمة كابل في أيدي مقاتلي حركة طالبان المتشددة، وردود الفعل الدولية المرتبكة بعد استيلاء الحركة الإسلامية على البلاد، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني

وفي صدر الصفحة السابعة نقرأ موضوعًا موسعًا عن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، بعد تفجير عكار الذي عمق جراح اللبنانيين، بعنوان «مؤشرات حول اقتراب تشكيل حكومة لبنانية تحت ضغط شبح الفوضى».

ومع عودة حقول إنتاج وتشغيل مصنع الإثيلين، يتصدر صفحة الاقتصاد الأولى تقرير بعنوان «تفاؤل داخل قطاع النفط مع استئناف عمل الماكينات المتوقفة».

حظر تصدير الخردة

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير يرصد تفاصيل قرار وزارة الاقتصاد حظر استيراد الكبدة وتصدير الخردة، بعنوان «الاقتصاد تضبط الأسواق عبر تقننين السلع المحظورة»، ويشمل أيضا توجيه أصحاب المخابز بحظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم التي قد تسبب الإصابة بالسرطان.

ونقرأ في صدر الصفحة الثانية عشرة تقريرا خبريا بعنوان «وزارة الثقافة تعلن شروط عودة الفعاليات والأنشطة»، وتتضمن هذه الشروط الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

7 أفلام مصرية

ويتصدر صفحة الفن تقرير موسع عن الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي تنطلق دورته الخامسة يوم 14 أكتوبر المقبل، بمشاركة 7 أفلام مصرية.

ومن الفن إلى الرياضة، ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة، تقريرا بعنوان «كليمنتي يحضر فرسان المتوسط لتصفيات مونديال قطر 2022»، وفيه أسماء 26 لاعبا بينهم 9 محترفين في معسكر تركيا استعداداً لأولى مواجهات تصفيات المونديال أمام الغابون.

وفي صفحة الرياضة الثاني،ة نطالع تقريرًا بعنوان: «33 مليون دينار تثير الفتنة في اللجنة الأولمبية الليبية.. والزروق يترشح لدورة ثالثة».

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