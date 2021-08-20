العثور على 6 جثث لمهاجرين قرب إحدى أودية سوكنة

عثرت فرق الهلال الأحمر هون على ست جثث لمهاجرين تقطعت بهم السبل بالقرب من إحدى الأودية التي تبعد 90 كم جنوب مدينة سوكنة.

وبحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهلال الأحمر فرع هون؛ فإن الجثث التي عثر عليها بالقرب من وادي زمام تعود لخمسة مصريين وواحدة مجهولة الهوية، بناءً على الإثباتات التي كانت معهم، مؤكدًا أن عملية العثور جرت عن طريق مراسلة من السلطات المحلية وبإذن من النيابة العامة.

جديرٌ بالذكر أنه تم العثور خلال الأيام الماضية بالقرب من وادي زمام، على جثتيْن؛ إحداها تعود لمصري والأخرى مجهولة الهوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية