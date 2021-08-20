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العثور على 6 جثث لمهاجرين قرب إحدى أودية سوكنة

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثرت فرق الهلال الأحمر هون على ست جثث لمهاجرين تقطعت بهم السبل بالقرب من إحدى الأودية التي تبعد 90 كم جنوب مدينة سوكنة.

وبحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهلال الأحمر فرع هون؛ فإن الجثث التي عثر عليها بالقرب من وادي زمام تعود لخمسة مصريين وواحدة مجهولة الهوية، بناءً على الإثباتات التي كانت معهم، مؤكدًا أن عملية العثور جرت عن طريق مراسلة من السلطات المحلية وبإذن من النيابة العامة.

جديرٌ بالذكر أنه تم العثور خلال الأيام الماضية بالقرب من وادي زمام، على جثتيْن؛ إحداها تعود لمصري والأخرى مجهولة الهوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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