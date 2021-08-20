الشهوبي يستعرض أهم مشاريع المواصلات الممكن القيام بها في غريان

ليبيا – اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي مع عميد بلدية غريان يوسف بديري ووكيل ديوان البلدية نصرالدين الفزاني.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع الذي تم عقده في مقر وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وشارك فيه مسؤول قطاع المواصلات بالبلدية رضوان الجديد، تم تكريسه لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بقطاع المواصلات.

وتابع البيان: إن من بين أهم هذه المواضيع مشاريع إنشاء وصيانة الطرق المهمة الرئيسة والفرعية التي تحتاجها مدينة غريان ذات الرقعة الجغرافية الواسعة والمختنقات، وصيانة الطريق السريع غريان جادو المتهالك، الذي تم سحب مشروعه من الشركة الليبية الماليزية.

وأضاف البيان: إن هذه الشركة كانت متعاقدة على هذا المشروع وتعثر تنفيذه لأكثر من 10 سنوات؛ ما يحتم ضرورة الإسراع في صيانته فيما تمت مناقشة مشروع مطار غريان وأهميته الذي تم تنفيذ أعمال تقارب 25‎%‎ منه بمجهودات ذاتية من المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية