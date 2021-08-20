وكيل وزارة الداخلية يجتمع برئيسي مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب

طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وكيل وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية السيد فرج إقعيم العبدلي، برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب – ليبيا، و رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي، وذلك لإيجادِ حلٍ جذريٍ للأسباب الحقيقية وراء تعطل منظومة الجوازات بشكل مستمر.

وبحث وكيل الوزارة خلال الاجتماع، وضع حُلول عاجلة و حقيقية ملموسة تلبيةً لنداءات وشكاویٰ المواطنين المُستمِرة نظراً لحاجتِهم الماسة لأحدِ أبسط حقوقهم.

هذا و أعطىٰ الوكيل تعليماته و بشكلٍ عاجلٍ، زيادةِ حِصة مدينة بنغازي فيما يخص التقديم و التَّصوير ليكون العدد الإجمالي لقبول الإجراءات (500) شخصٍ في اليوم الواحد ، و تقديم مُقترح يضمنُ عدم تعطل أداء المنظومة بإستثناء الأعطال التقنية.

و علىٰ هذا النَّحو تمَّ تنظيم جدول زمني لعقد اجتماعات دورية مُستعجلة بهذا الشأن، بحضورِ و متابعة مباشرة لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ، و السَّيد الوكيل فيما يخص تنفيذ الحلول و الأساليب الموضوعة لحلحلةِ هذه الأزمة نهائياً وكيفية إعادة ترتيب الطوابع و التنسيق فيما بينهم لتفادي التأخير علیٰ حساب المواطن.

وإتفق المجتمعون علیٰ ضرورة تفعيل و إصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية و شروع العمل بفروع مباحث الجوازات في كل المُدن الليبية، و تنظيم خطة تضمن الشروع في إجراءات حصر الأجانب و كيفية إصدار بطاقات الحصر، تأكيداً علیٰ أنَّه ٱختصاصٌ أصيلٌ لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، و ٱتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية إتجاه كل ما يُعارض ذلٰك، وفقاً لما تخولهُ اللوائح و القوانين المعمُول بها بالدولة الليبية. (وال _ طرابلس) ر ع / ه ع

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