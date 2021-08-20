أمطار ورطوبة عالية.. تفاصيل توقعات طقس ليبيا الأيام المقبلة

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بدايةً من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال بما يشمل غالبية مناطق ليبيا يوم الأحد مع رطوبة عالية على جميع مناطق الساحل.

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول زخات من المطر أغلبها خفيفة ومتفرقة مع سحب رعدية على بعض المناطق مثل “جنوب الجبل – مزدة – القريات – بني وليد وترهونة”.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على الساحل , وما بين (34 – 38) مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 33) مْ على الساحل، وما بين (35- 38) مْ على الواحات جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 43) مْ وتسجّل تراجعًا بسيطًا يوم الأحد.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

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