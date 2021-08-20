مؤسسة النفط بطرابلس: إيراداتنا لشهر يوليو الماضي فاقت الملياري دولار

ليبيا – أكدت مؤسسة النفط بطرابلس تحقيق مدخولات مجزية بإيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر يوليو الماضي.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح أن الأرباح وصلت لمستويات قياسية مدفوعة بطلب قوي وزيادة بالإنتاج والأسعار العالمية؛ إذ سجل مستوى فاق الملياري دولار، ناقلًا عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وجهة نظره بشأن الأمر.

وقال صنع الله: “أبلغني رئيس الحكومة أنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب، ونعمل مع دوائر اتخاذ القرار للتحديث والتطوير ونسير نحو خلق تنمية مكانية بمناطق الحقول والموانئ النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب.

وأضاف صنع الله: “سيتم الإعلان قريبًا عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة والشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب، ويجب أن تظل المؤسسة بعيدة عن التجاذبات السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية