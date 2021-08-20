وزارة الصحة تبحث مع جمعية الهلال الأحمر الليبي آلية دعم وتنفيذ الإنتخابات

طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال) _ إستَقبَلَ وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان الأستاذ سمير كوكو، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبى الأستاذ مرعي الدرسي، وعضو بمكتب الصحة بالهلال الأحمر الدكتور عبد الحميد الهوني، وذلك لوضع آلية للتعاون في التنسيق والعمل على دعم وتنفيذ الإنتخابات المزمع إجراءها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره مكتب التعاون الدولي بالوزارة، مناقشة آلية التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وتفعيل دور الوزارة لتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالجانب الصحي.

وإتفق المجتمعون، على البدء فى تنسيق للعمل الميدانى، وكذلك الإشراف ووضع التدابير الإحترازية الوقائية أثناء إجراء الإنتخابات؛ عبر فروع ومتطوعي الجمعية المنتشرة بمدن ومناطق كل البلاد.

يذكر أن هذا الاجتماع جاء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (170) لسنة 2021م؛ بشأن تشكيل لجنة للقيام بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الإنتخابات. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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