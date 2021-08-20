إعادة 13 بنغاليًا من المهاجرين غير الشرعيين إلى ديارهم

ليبيا – أنهى 13 بنغاليًا من المهاجرين غير الشرعيين رحلة طويلة ضمت ليبيا ومن ثم تونس عائدين إلى بلادهم في دكا، بعد أن تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا فاينانشيال إكسبرس” البنغالية تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل السلطات المعنية تأكيدها أن الـ13 بنغاليًا هم من ضحايا الإتجار بالبشر، وأنهم عادوا إلى بلادهم على متن طائرة الخطوط الجوية التركية قادمين من تونس.

وتابعت السلطات: إن من تم إعادتهم هم الآن تحت رعاية سلطة مطار شاه جلال الدولي ويتم تزويدهم بالدعم في حالات الطوارئ، بما في ذلك الغذاء والماء. مبينة إنهم توجهوا إلى دبي بتأشيرات زيارة ثم انتقلوا إلى ليبيا وأخيرًا إلى تونس، وبعد ذلك عبروا البحر الأبيض المتوسط.

ترجمة المرصد – خاص

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