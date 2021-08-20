المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 16 حالة وفاة و 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 16 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت26بالمائة، من أصل9109 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء1652حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى212241حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 77274 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى4017حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بلغ 901010.

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