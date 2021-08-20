“الداخلية” تبحث عن حلول لأزمة إصدار جوازات السفر

قررت وزارة الداخلية زيادةِ حِصة مدينة بنغازي في منظومة إدخال و استصدار جوازات السفر، إلى 500 شخص في اليوم الواحد؛ للتخفيف من حدّة الأزمة في المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ وكيل وزارة الداخلية مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، شهد مناقشة الأعطال المتكررة لمنظومة إصدار الجوازات.

وتمَّ الاتفاق على ضرورة تفعيل و إصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية، وشروع العمل بفروع مباحث الجوازات في كل المُدن الليبية، وتنظيم خطة تضمن الشروع في إجراءات حصر الأجانب، وكيفية إصدار بطاقات الحصر.

يُذكر أن المواطنين يجدون صعوبةً بالغةً في الحصول على جوازات سفر حديثة؛ نتيجة العطل المتكرر لمنظومة الإدخال والتصوير بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية المصاحبة لعملية الإصدار .

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