ليبيا تسجل 16 وفاة بـ”كورونا”.. و2,364 إصابة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة؛ ليرتفع عدد الوفيات الإجمالية بالفيروس إلى 4,017 حالة.

المركز، في بيانٍ نُشر على موقعه في “فيس بوك”؛ أكد تسجيل 2,364 عينة إيجابية من 9,109 عينة قام بفحصها؛ لتبلغ نسبة العينات الإيجابية 26% وترفع مجموع الحالات النشطة في البلاد إلى 77,274 حالة.

يُذكر أن الحالات التراكمية للإصابة بفيروس كورونا سجّلت 293,532 مع ملاحظة ازدياد في وتيرة الاصابات منذ دخول المتحور “دلتا” إلى البلاد؛ الأمر الذي دفع المركز لتكثيف حملة التطعيمات ضد الفيروس والتي نجحت في تلقيح 901,010 أشخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية