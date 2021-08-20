بعد إصابة طاقمه بـ”كورونا”.. مختبر التقنيات الحيوية الزنتان يُغلق أبوابه

أغلق مختبر التقنيات الحيوية فرع الزنتان أبوابه اعتبارًا من يوم أمس الخميس، مؤكدًا أنه لن يقوم بتسلّم أي عينات أو تسليم النتائج، وأرجع ذلك إلى إصابة أغلب أفراد الطاقم الطبي بفيروس “كورونا”.

المعمل، كحلٍّ مؤقتٍ منه للمساعدة ؛طلب من المعنيين الاتصال بفرق الرصد والتقصي والاستجابة بمدينة الزنتان.

جديرٌ بالذكر أن العديد من المراكز الطبية أغلقت أبوابها بسبب العجز عن توفير الخدمات الطبية، كان آخرها عندما أوقف مركز البيضاء الطبي دخول جميع الحالات العادية والطارئة إلى المركز؛ بسبب نفاد مخزون الأكسجين وعدم توفر بديل له.

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