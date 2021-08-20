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بنغازي تحتضن المقر الرئيس لهيئة الخيالة والمسرح

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

القرار الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة نص في مادته الثانية على اعتبار مدينة بنغازي المقر الرئيسي للهيئة

يُذكر أن الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون تعنى بإنشاء المسارح واعتماد الفرق المسرحية وتحديد آليات عمل الفرق الأهلية وإصدار أذونات مزاولة نشاط لها ودعم الأنشطة الفنية والسينما داخل البلاد، وضمان مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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