الدبيبة: لا أعترض على ترشح سيف الإسلام.. وأوافق على لقاء “حفتر” بشرط

تعهد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في وقتها، وذلك أهم المهامّ المكلفة بها حكومته، وفق قوله.

أضاف الدبيبة في حوار مع وكالة بلومبرج أن التدخلات الدولية، و تدخلات الأنظمة العسكرية قد تخلق عقبات أمام إجراء الانتخابات، وليبيا لن تعود للحرب، وأن سيف القذافي مواطن وابن قبيلة مهمة، ولا اعتراض لديّ على ترشيح أي مواطن ليست لديه مشاكل قانونية.

وتابع قائلًا: “تواصلت بشكل غير مباشر فقط مع حفتر عندما بدأت رئاسة الحكومة لحل مسائل منها تبادل الأسرى، وخطابات حفتر الأخيرة لم تكن مشجعة لنا، ولا أعترض على لقائه إذا اعترف بي بوصفي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع”.

وواصل قائلًا: “حققنا تقدما نحو الموافقة على خروج المرتزقة، ولا يمكن الجزم بخروجهم في غضون شهر أو شهرين، لكنهم سيغادرون في النهاية، ثمة انخفاض كبير في الأسلحة التي تُجلَب إلى ليبيا، و ليبيا ستطرح مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز نهاية العام أحدهما في تكساس والآخر في طرابلس”.

وأضاف قائلًا: “تلقينا عروضا من إيني الإيطالية لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف الحقول النفطية، وتلقينا عروضا أيضا من توتال الفرنسية التي لديها ميزانية استثمارية في ليبيا تزيد على ملياري دولار، و لم أدرس بعدُ تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كما اقترح وزير النفط، صنع الله قد يتغير وقد يبقى، كل شيء ممكن، وستُجرى تغييرات لكن ليس بالشكل الذي طلبه وزير النفط”.