النهر الصناعي يعلن الإنتهاء من صيانة المحطة “353” الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أمس الخميس الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح المحطة رقم 353 الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل جفارة بواسطة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء. النهر الصناعي أكد عبر مكتبه الإعلامي الإنتهاء من تركيب الصمامات بسواعد فرق التشغيل والصيانة بالمنظومة التي تعرضت للتفجير من قِبل بعض الخارجين على القانون.

ونوه الجهاز إلى أنه سيتم البدء بأعمال الضخ بعد الانتهاء من الإيقاف القسري الجائر المفروض على المنظومة.

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