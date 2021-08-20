وزيرة المرأة في بنغازي لفتح مكتب تابع للوزارة بالمنطقة الشرقية

قامت وزير الدولة للشؤون المرأة “حورية طرمال ” بجولة تفقدية بمدينة بنغازي وعدة مدن بالمنطقة الشرقية، رفقة وكيل وزارة الشباب “رندة غريب”، ورئيس الهئية التامين الطبية “عمر الأمين” وذلك استكمالًا لمبادرة “منا وفينا” التي أطلقتها الوزيرة خلال الفترة الماضية.

كان في استقبال الوزيرة عضوتا مجلس النواب “عائشة الطبلقي” عن دائرة بنغازي، و النائب “إنتصار شنيب” عن دائرة درنه.

وتفقدت الوزيرة، خلال الزيارة دار المسنين، ودار الأيتام، بالإضافة إلى سجن النساء لتفقد أوضاع السجينات، والتواصل مع الجهات المعنية لمساعدة وحلحلة المشاكل التي تمر بها هذه الفئات.

وتهدف هذه الزيارة، للإعلان عن فتح مكتب تابع لوزارة الدولة لشؤون المرأة بالمنطقة الشرقية برئاسة “أميمة باوي”.