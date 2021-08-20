وكيل وزارة الصحة يبحث مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر وضع آلية لدعم وتنفيذ الانتخابات

ليبيا – التقى وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو أمس الخميس مرعي الدرسي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبى وأكرم الكرامي نائب الأمين العام وعبد الحميد الهوني عضو بمكتب الصحة بالهلال الأحمر، بحضور مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة وضع آلية للتعاون في التنسيق والعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وتناول اللقاء سبل وضع آلية للتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وتفعيل دور الوزارة لتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالجانب الصحي.

كما تم الاتفاق على البدء فى تنسيق للعمل الميداني، وكذلك الإشراف ووضع التدابير الاحترازية الوقائية أثناء إجراء الانتخابات؛ عبر فروع ومتطوعي الجمعية المنتشرة بمدن ومناطق كل البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (170) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة للقيام بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات.