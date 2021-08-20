«الاقتصاد» تبحث تنفيذ قرار نقل تبعية مراقباتها إلى البلديات

بحث مدير إدارة الشؤون التجارية وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «225» لسنة 2021، بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة إلى البلديات.

جاء ذلك في اجتماع احتضنه مقر وزارة الاقتصاد، وضم مديري الإدارات القانونية والشركات والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، وعدد من مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه تنفيذ القرار، وآثاره السلبية على أداء المراقبات فنيا، واتفق مراقبو الاقتصاد والتجارة على إعداد مذكرة شارحة بالخصوص إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

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