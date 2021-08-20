ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 August, 2021

دعا وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، محمد خليل إلى ضرورة تفعيل جميع بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، الموقعة في مايو 2018 من أجل تأمين الحدود المشتركة

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الإفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر الاتصال المرئي، لمناقشة تنفيذ استراتيجية الحدود بالاتحاد الأفريقي .