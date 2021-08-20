الدبيبة يكشف استيائه من تصريحات “حفتر”.. وعروض استثمارية قريبًا

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ، عن تلقي الحكومة عرضًا استثماريًا من شركة “ايني” الإيطالية بعشرة مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للحقول النفطية وعروضًا أخرى مشابهة من شركة “توتال” الفرنسية التي خصّصت ميزانيةً استثماريةً في ليبيا تزيد عن ملياريْ دولار.

جاء ذلك في لقاء أجراه “الدبيبة” مع وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، أكد فيه عزم الحكومة على طرح مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز، مع نهاية العام، أحدهما في تكساس والآخر في طرابلس، تاركًا، في الوقت نفسه، الاحتمالات مفتوحة أمام إمكانية الاستجابة لمطالبات وزارة النفط بخصوص إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قائلاً إنه “لم يدرس الموضوع بعد، وإن كل شيء ممكن”.

وفي سياق مغاير، أكد “الدبيبة” عقد لقاءات غير مباشرة مع المشير خليفة حفتر تركزت حول مسائل تبادل الأسرى، مؤكدًا عدم ممانعته من لقاء الأخير شريطة اعترافه به كرئيس للوزراء ووزيرا للدفاع، معربًا عن استيائه من تصريحاته الأخيرة التي وصفها بـ”غير المشجعة”.

وأضاف أن حكومته حققت تقدمًا نحو الموافقة على خروج المرتزقة من ليبيا؛ إلا أنه لم يحدد موعدًا محددًا لخروجهم، قائلاً إنهم قد يخرجون في غضون شهر أو شهرين، لكنهم سيغادرون في النهاية.

وكرّر تعهده بإجراء الانتخابات في وقتها، مبديًا تخوفه من التدخلات الدولية، وتدخلات الأنظمة العسكرية التي قد تخلق عقبات أمام إجراء الانتخابات، حسب وصفه، مبديًا عدم اعتراضه على ترشح سيف الإسلام القذافي الذي اعتبره “ابن قبيلة مهمة” شريطة معالجة مشاكله القانونية، في إشارة إلى مطالبات الجنائية الدولية.

جدير بالذكر أن حكومة “الدبيبة” تواجه تحدياتٍ وعراقيل جمة، على رأسها عدم تمرير مجلس النواب لموازنتها المقترحة بالإضافة إلى التوتر غير المعلن مع المشير خليفة حفتر، والذي قد يدفع باتجاه إنتاج حكومة موازية تساهم في تعقيد الموقف مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الأهم، أواخر العام الجاري.

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