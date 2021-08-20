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الحبيب: “العقيد” فكك الدولة وحكم 42 عاماً من التخلف والجهل والقهر

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، النظام السابق بالتخلف، وقال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، إنه مارس القهر 42 عاماً، “خيمن” خلالها نظام الحكم في البلاد، وساد الجهل والتخلف، وفق قوله.

أضاف قائلًا: “‏ألم يحكمها على عينكم عقيد 42 عاما من التخلف والجهل والقهر، تم فيها خيمنة النظام و تفكيك الدولة وتركيب الأولاد وإطلاق الرعية في ماراثون فوضوي عبثي بين الجمعية والسوق والثكنة والبوابات والمسيرات والمظاهرات حتى منصة خطاب ليلة رأس السنة الفاشية في 9/1؟ اليوم يريدون جنرال بعد عقيد؟” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الدليل على انك غبى وكذاب اشر انه بعد غشر سنوات من الخراب والدمار عقب نكبة فبراير نجد غالبيى شعبية تطالب بانتخاب سيف الاسلام القذاقى رئيسا وتترحم عبى ايام القذافى وتتطمع فى عدم قطع الكهرباء

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  • وتوا. ماشا. الله. بعد. ثورة. القاهير. زاد. التطور. والعلم. بره. يامعفن. يانكرة. يامسخ. اوسخ. الألقاب. تأخذها. ياشرموط

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