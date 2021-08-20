الحبيب: “العقيد” فكك الدولة وحكم 42 عاماً من التخلف والجهل والقهر

اتهم الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، النظام السابق بالتخلف، وقال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، إنه مارس القهر 42 عاماً، “خيمن” خلالها نظام الحكم في البلاد، وساد الجهل والتخلف، وفق قوله.

أضاف قائلًا: “‏ألم يحكمها على عينكم عقيد 42 عاما من التخلف والجهل والقهر، تم فيها خيمنة النظام و تفكيك الدولة وتركيب الأولاد وإطلاق الرعية في ماراثون فوضوي عبثي بين الجمعية والسوق والثكنة والبوابات والمسيرات والمظاهرات حتى منصة خطاب ليلة رأس السنة الفاشية في 9/1؟ اليوم يريدون جنرال بعد عقيد؟” وفق تعبيره.