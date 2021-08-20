السايح يؤكد وضع خطط بديلة لإجراء الانتخابات في موعدها

كشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عماد السايح، عن وضع خطط بديلة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها في حال التأخر بالوصول إلى قاعدة دستورية.

وقال السايح في تصريحات صحفية، إن الهيئة تستطيع التعامل مع جميع السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن تشوب عملها وفقا للقانون، مبينا أنها تقدمت بمقترح لمجلس النواب على أن يكون عدد المقاعد في البرلمان الجديد مئتين وثلاثة وأربعين مقعدا فقط.

هذا وبلغ العدد في قوائم الناخبين مليونين وثمانيمئة وخمسين ألفا، بزيادة مقدرة بأربعمئة وخمسين ألف ناخب عن آخر انتخابات نظمتها البلاد.

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