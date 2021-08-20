التكبالي: موافقة البرلمان على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يعد إنجازًا كبيرًا 

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي ضرورة أن يعي الجميع أن الاختلاف وارد في مجلس النواب، كما هو في جميع برلمانات العالم، كونه يمثل أعضاء ذوي مشارب كثيرة، وأنه ليس لزامًا أن يكون متوافقًا.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية علق على قانون انتخاب الرئيس الذي وافق عليه مجلس النواب، قائلًا: “أما أن يوافق مجلس النواب الآن على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وهو ما تم إقراره في الإعلان الدستوري، فذلك يعد تحقيقًا لمطلب الليبيين، وإنجازًا كبيرًا”.

وأكمل عضو البرلمان: “يقال إن البرلمان لا يريد الانتخابات وهذا غير صحيح، ولكن هناك تيارات بعينها تريد ألّا تتم هذه الانتخابات ويريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه”.

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