وزير الصحة: بدأنا بعقد الاتفاقية مع جمهورية تركيا نظرًا لرغبتها الشديدة للتعاون معنا في الجانب الصحي

ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأول والوفد المرافق له؛ بزيارة إلى مستشفى ميديبول بجمهورية تركيا، وذلك للاطلاع على إمكانيات وقدرات المستشفى، وكذلك الاطلاع على الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة بها.

الزناتي اعتبر بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن هذه الزيارة هي أولى الخطوات لتنفيذ خطة وزارة الصحة في توطين العلاج بالداخل، وذلك عن طريق شركات متخصصة تمثل مستشفيات خاصة أو شركات تمثل الخدمات الطبية في أي دولة.

وأضاف: “بدأنا بعقد الاتفاقية مع جمهورية تركيا نظرًا لرغبتها الشديدة للتعاون معنا في الجانب الصحي، ولرغبتنا في نقل والاستفادة من الخبرات التركية في مجالي التدريب وإدارة المستشفيات إلى ليبيا”.

وعلى هامش الزيارة؛ التقى وزير الصحة مع عدد من المرضى والجرحى الليبيين، والذين يتلاقون علاجهم في مستشفيات جمهورية تركيا، واستمع إلى مشاكلهم، ووعد بإيجاد الحلول العاجلة لها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية