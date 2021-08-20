2364 إصابة جديدة بالفيروس و16 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل أكثر من ألفين وثلاثمئة إصابة جديدة بالفيروس، بنسبة بلغت ستة وعشرين بالمئة.

وأوضح المركز أن ألفا وستمئة واثنتين وخمسين حالة تماثلت للشفاء، في حين توفي ستة عشر شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بدورها سجلت طرابلس اليوم، أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا في البلاد، بثمانيمئة وعشر إصابات جديدة.

وبحسب حصيلة المركز فإن أدنى نسبة إصابات يومية سجلت في مناطق كاباو ورقدالين والسواني بن آدم و زويلة وككلة ومسلاتة بإصابة واحدة.

من جانبه أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض زليتن تسجيل المدينة سبع وخمسين إصابة جديدة بكورونا من أصل ثلاثمئة وتسع وأربعين مسحة أنفية.

كما سجلت المدينة مئتي حالة شفاء، وأربع وفيات ،وأشار المركز في بيان له إلى بلوغ نسبة المؤشر الوبائي بالمدينة سبعة عشر فاصلة ثلاثة بالمئة.

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