بعد وعد الزناتي إنهاء الأزمة في 3 أيام.. “عزل شكشوك”: نعاني نقصاً شديداً في الأكسجين

قال مركز العزل شكشوك، عبر صحفه الرسمية بموقع فيسبوك:” تحويل حالة ليلة البارح للنقص في الاكسجين وكان الله في عون الناس في ظل النقص في إمداد الاكسجين إنها معاناة عندما يبحث المواطن على مركز يستقبل حالته المرضية في سباق مع نفاد الأكسجين، نسأل الله السلامة للجميع “.

ويأتي ذلك بعد أن وعد الدكتور علي الزناتي، وزير الصحة، يوم 8 أغسطس الجاري، بأنة سيتم تجاوز أزمة الأكسجين بشكل كامل وجذري خلال 3 أيام.

واستعرض الزناتي، عبر تقنية الزوم؛ خلال اجتماع مع مدراء المستشفيات بمدينة طرابلس، وذلك لمناقشة مشكلة الأكسجين الطبي، يوم 8 أغسطس الجاري، الوضع الحالي للأكسجين من حيث الإنتاج، وما تم توزيعه، والجهود المبذولة لتوفيره لتغطية النقص، وإمكانية تزويد المستشفيات بكل الوسائل سواء بتوفير الأكسجين من جمهورية مصر أو تزويد المستشفيات بمصانع مستعجلة لتغطية حاجتها.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بالتحري عن المصداقية عند طرح المعلومات في الإعلام، وخاصةً في ظل هذه الظروف، كما طمأن الوزير، الحاضرين، على أنه سيتم تجاوز أزمة الأكسجين بشكل كامل وجذري خلال 3 أيام.