الحكومة تقرر نقل المقر الرئيس لهيئة الخيالة والمسرح إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

واعتبرت المادة الثانية من القرار الصادر عن الحكومة أن مدينة بنغازي تكون المقر الرئيسي للهيئة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون تعنى بإنشاء المسارح واعتماد الفرق المسرحية وتحديد آليات عمل الفرق الأهلية.

كما أنها معنية بإصدار أذونات مزاولة نشاط لها ودعم الأنشطة الفنية والسينما داخل البلاد، وضمان مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.