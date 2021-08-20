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“المالية” تُناقش ملف إضافي المرتبات وعلاوة أعضاء هيئة التدريس

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم عكرة، مع النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، عبد الفتاح السائح، ملف “إضافي

المرتبات وعلاوة أعضاء التدريس بالجامعات الليبية”، إلى جانب توقف بعض مرتبات أعضاء هيئة التدريس العائدين من الدراسة بالخارج.

يُشار إلى أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن زيادة مرتبات موظفي قطاع التعليم بعد موجة من الإضرابات شهدتها المؤسسات
التعليمية.

مجلس النواب؛ أوصى حكومة الوحدة الوطنية بتضمين الزيادة المخصصة لقطاع التعليم في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021 المطروح أمامه

للتداول والنقاش، بعد تقديم الحكومة لمشروع الميزانية المقدر بنحو 111 مليار دينار .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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