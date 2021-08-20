“الورفلي” يودّعنا .. ليبيا تفقد أحد علماء الفلك البارزين

نعى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وفاة أستاذ الفيزياء وعلوم الفلك بكلية العلوم جامعة بنغازي وأحد علماء ليبيا في الفيزياء الفلكية، حسن الورفلي، وهو أول من وضع مواقيت علمية فلكية للصلاة مبنية على الحسابات الفلكية العلمية الدقيقة، وقد أقرت منهجيته، في الثمانينيات، دول العالم الإسلامي، بدءًا من باكستان، ثم توحّد العالم

الإسلامي على طريقة تحديد مواقيت الصلاة التي أسّسها العالم الليبي.

ويعدّ الورفلي أحد مؤسسي المركز الليبي لعلوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، الذي ارتبط في الأذهان بشهر رمضان، وظهور الأهلة وبدايات الأشهر القمرية، وما صاحب ذلك في ليبيا خلال التسعينيات من جدل حول الرؤية والحسابات.

وأصيب الورفلي، في أيامه الأخيرة، بالتهابات حادة في منطقة الأمعاء الدقيقة، جراء إصابته بمرض السرطان الذي قضى عليه، في آخر المطاف.

يُشار إلى أن الورفلي تعرّض لإصابة مباشرة في إحدى رجليه جراء سقوط قذيفة أمام منزله عام 2016؛ تسببت في معاناة شديدة له.

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