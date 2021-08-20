وكالة إيطالية: ليبيا على رأس ملفات وزير الخارجية الروسي في روما

قالت كالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث خلال زيارته روما الأيام القادمة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، عدة ملفات من بينها ليبيا.

ويوم أمس الخميس، عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، وذلك عقب جلسة المباحثات التى أجرياها بموسكو.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، الخميس، فإن المنقوش، نقلت في مستهل المؤتمر الصحفي تحيات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرهم للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية .

وأعربت المنقوش، عن تثمينها للدور الروسي الداعم لوقف إطلاق النار في ليبيا في العام 2020 ، ودعمه أيضا لمخرجات مؤتمري برلين 1 و 2.

وأكدت الوزيرة، في المؤتمر الصحفي، أهمية تعزيز التعاون الإيجابي وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والعمل على فتح روسيا لسفارتها في طرابلس، والقنصلية في بنغازي، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة، والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبدت المنقوش، رغبتها في استمرار روسيا في دعم مبادرة استقرار ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين والمساهمة في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.