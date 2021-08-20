المغربي: وجود صنع الله على رأس مؤسسة النفط غير قانوني وترشيح وزير النفط لمجلس ادارة جديد مرفوض

قال عضو مجلس النواب ادريس المغربي، اليوم الجمعة، بأن وجود مصطفى صنع الله رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط غير قانوني ولم تكلفه رئاسة الحكومة بل كلفه وكيل وزارة النفط بالمخالفة وأن

المغربي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن وجود صنع الله هو وجود بسلطة الأمر الواقع، مؤكداً أن شبهات الفساد التي تطال المؤسسة خلال السنوات الاخيرة هي من أعطت حق البقاء لصنع الله في هذه المؤسسة.

وأضاف المغربي أن ترشيح وزير النفط لشخصيات لتكون بديل لمجلس صنع الله في مؤسسة النفط مرفوضة بسبب عدم تمثيل المدن والمناطق النفطية فيها وأن هذه المناطق فيها من الخبرات ما يوافق منصب مؤسسة النفط.

وأكد أن تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة النفط مطلوب بأسرع وقت بشرط أن تكون المناطق النفطية ممثلة بقوة في هذا التشكيل، مضيفاً: “لن نسمح بتمرير اسماء وشخصيات من خارج هذه المناطق من أهل الخبرة في مجال النفط”.

وحمل المغربي المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة النفط تجاه التصرفات الفردية في مجلس ادارة مؤسسة النفط.