بدء تنفيذ مشروع رصف الطريق المزدوج «بنغازي – جردينة – سلوق»

أعلنت بلدية بنغازي البدء في تنفيذ رصف الطريق المزدوج «بنغازي- جردينه – سلوق » حيث ينقسم المشروع إلى مرحلتين المرحلة الأولى طريق «بنغازي – جردينه» والمرحلة الثانية طريق «جردينه – سلوق».

ولفت المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن مشروع رصف الطريق المزدوج «بنغازي- جردينه – سلوق » سيكون له دور أساسي في تسهيل حركة سير المركبات والتقليل من الحوادث وخدمة المواطنين.

كما أجرى وفد من المسؤولين ببلدية بنغازي زيارة مشروع إنشاء حقل أبار «بالرجام» وخط المياه بمنطقة سلوق المُزمع الشروع في تنفيذه، بالإضافة إلى زيارة لموقع مشروع تنفيذ وحدات سكنية مُتكاملة المرافق بمنطقة جردينه، ويُعد هذا الموقع ضمن مشروع التجمع السكني «جردينه دريانه» وبالمرافق المُتكامله.



وأشار المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن موقع جردينه يضم عدد (660) وحدة سكنية ،مُستهدف الإنتهاء من تنقيذها مع نهاية العام الجاري 2021.

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