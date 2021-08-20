مظاهرة الزاوية: نطالب بمحاكمة شركة الكهرباء ومعرفة الجهة التي تفرض طرح الأحمال

نظم حراك شباب الزاوية والمنطقة الغربية اليوم الجمعة، مظاهرة في ميدان الشهداء ببلدية الزاوية لمطالبة المسؤولين بوضع حل لأزمة انقطاع الكهرباء الذي أدى لتضرر مصانع الأكسجين ونقصه عن المرضى وتلف بعض المزارع.

وقال بيان مصور للحراك اطلعت عليه “الساعة24″: فى الوقت الذى تعبر فيه الجماهير عن حقها السياسي في التظاهر السلمي من فشل الحكومات المتعاقبة فى حل أزمة الكهرباء، وإهدارها للمال العام، فقد أصبحت الأزمة المتفاقمة أدت لضياع الممتلكات العامة والخاصة فى ظل انتشار الوباء الفتاك ، الأمر الذى أدي لتركيع الشعب الليبي بشكل ممنهج دون وضع حلول أو خطط استراتيجية لحل هذه المختنقات، ولكن الشعب الليبي لن يخضع إلا لله”.

ووضع البيان 5 مطالب وهي كالتالي