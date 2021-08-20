دومة: بيان اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يمثل كل ليبي شريف

شدد عضو مجلس النواب مصباح دومة، اليوم الجمعة، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية داخل الأراضي الليبية وبشكل فوري.

دومة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضح إن بيان اللجنة العسكرية 5+5 يمثل كل ليبي شريف يرى التواجد الأجنبي تدنيس لتراب هذا البلد وإهانة للشعب”.

وأضاف دومة، في تغريدته: ”نعم لخروج أي أجنبي يحمل السلاح في ليبيا”.

ولفت دومة، في تغريدة أخرى، إلى أن “مجلس النواب لم يسمح بأي تدخل ولم تعرض في جلسات أي اتفاقية تعاون عسكري وتم الموافقة عليها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

وأضاف: “أن كل التدخلات الخارجية بلطجة من الدول المتداخلة وفي صمت تام من مجلس الأمن. على الجميع الخروج من بلادنا فورًا”.

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