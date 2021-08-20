الكيلاني من مصر: لدينا رغبة في تطوير ودعم مركز الدراسات الاجتماعية

زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ظهر الخميس، مركز الدراسات الاجتماعية والبحوث الجنائية في جمهورية مصر حيث كان في استقبالها والوفد المرافق لها د.هالة رمضان مدير عام المركز وعدد من مدراء الإدارات تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المؤسسات البحثية ذات الطابع الاجتماعي بين ليبيا ومصر حيث قدمت للوزيرة نبذة وافية عن عمل المركز وإمكانياتة واهم الأعمال التي قام بها خلال السنوات الماضية.

ومن جهتها قدمت الوزيرة نبذة عن الوزارة و مؤسسات العمل الاجتماعي بليبيا منوهة الى أن القوانين والتشريعات الليبية كفلت لكافة الليبيين حق الرعاية الاجتماعية وهو مايميز العمل الاجتماعي في ليبيا عن العديد من الدول الاخرى مشيرة الى رغبة الوزارة في دعم و تطوير مركز الدراسات الاجتماعية باعتباره أحد الروافد الهامة للوزارة الى ذلك دعت الوزير إلى أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركزين.

وفي ختام الزيارة شكرت الوزيرة القائمين على مركز الدراسات الاجتماعية والبحوث الجنائية في مصر على مجهوداتهم المبذولة مبدية رغبتها ارسال وفد من مركز الدراسات الاجتماعية بليبيا لدراسة امكانية تفعيل اتفاقية التعاون المذكورة والشروع في العمل المشترك بين الطرفين.

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