الداخلية تكشف عن جريمة قتل نفذها طفل في الـ 15 من عمره

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة اليوم الجمعة أن معلومات وردت لأعضاء التحري بمركز شرطة العزيزية بمديرية أمن الجفارة، مفادها وجود شخص متوفي بمنطقة الجفارة نتيجة إصابته بعيار ناري تم نقله إلى المستشفى الزهراء وإجراء كشف على الجثة.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الشخص المتوفي يدعي “ع، ص، م، ف” مهنته شرطي تابع لمركز شرطة الناصرية.

وأكدت الوزارة أن قسم البحث الجنائي بالتعاون مع مركز شرطة العزيزية وقوة دعم المديرية بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة وصلت إلى شخص يدعى “هـ، م، م، ا” مواليد 2006 يشتبه في كونه له علاقة بقضية القتل وتم ضبطه.

وزارة الداخلية قالت: إنه وبالتحقيق مع الشخص المضبوط اعترف بقيامه بقتل المجني عليه بمنطقة راس اللفع؛ وذلك بسبب خلاف بين المجني عليه ووالدة الجاني، مشيرةً إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته الى جهات الاختصاص.

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