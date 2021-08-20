إنقاذ 61 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم أمس الخميس، إنه قد تم إنقاذ 61 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية وإعادتهم إلى ليبيا.

وغردت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صفحتها في تويتر: “الليلة الماضية، تم إنقاذ ما مجموعه 61 شخصًا من قبل خفر السواحل الليبي، وتم إنزالهم في ميناء طرابلس التجاري حيث كانت فرق المفوضية واللجنة الدولية للإغاثة بانتظارهم لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة”.

يُذكر أنه قد تم إنقاذ أكثر من 22000 مهاجر غير شرعي منذ بداية العام الجاري، بينما لقي مئات آخرون مصرعهم وفُقدوا قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

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