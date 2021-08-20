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منظمة حقوقية تحمل “الككلي” مسؤولية مقتل الشاب “الزبيدي” في طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

حملت منظمة رصد الجرائم الليبية جهاز دعم الاستقرار برئاسة اغنيوة الككلي مسؤولية جريمة مقتل مصطفى محمد الزبيدي 34 عاما، الذي عثر على جثته داخل سيارته في طرابلس.

وطالبت منظمة رصد عبر حسابها على “فيسبوك” وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية بالتحقيق العاجل وتقديم الجناة للعدالة.

وأشارت المنظمة إلى أنه بحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن الضحية قتل يوم السبت الماضي إثر إطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة.

وعقب اختفاء لمدة ثلاثة أيام بعد خروجه من منزله في منطقة أبوسليم عثر على سيارة المجني عليه مركونة على طريق الحي الإسلامي بطرابلس وقد وضعت جثته داخل صندوق السيارة وعليها آثار الرصاص.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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