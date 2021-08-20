وزير الخارجية التونسي: لا مانع من إعادة فتح معبري رأس اجدير ، وذهيبة – وازن بشرط واحد

تتابع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش باهتمام موضوع تواصل إغلاق الجانب التونسي لمعبري رأس اجدير ، وذهيبة – وازن ، الحدوديين ، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة افتتاحهما اعتبارا من أمس الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.

وفي هذا الخصوص ، أجرت الوزيرة اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي، ووضعته في صورة معاناة المواطنين من الجانبين ( الليبيين والتونسيين ) خاصة منهم العائلات والمرضى ، قاصدين العلاج نتيجة استمرار هذا الإغلاق .

وأوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة إفتتاح المعبرين ، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر ، وأن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي ، يهدف الى حماية مواطني البلدين ، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

وأكد الجرندي، أن كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما ، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا.