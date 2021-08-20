بعد فتحهما من الجانب الليبي.. الجرندي للمنقوش: معبري رأس اجدير وذهيبة وازن الحدوديين سيتم إعادة افتتاحهما حال تلقينا إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا

تابعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، موضوع تواصل إغلاق الجانب التونسي لمعبري رأس اجدير ، وذهيبة – وازن ، الحدوديين، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة افتتاحهما اعتبارا من أمس الخميس.

وأجرت الوزيرة اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي، ووضعته في صورة معاناة المواطنين من الجانبين الليبيين والتونسيين خاصة منهم العائلات والمرضى ، قاصدين العلاج نتيجة استمرار هذا الإغلاق.